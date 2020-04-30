В России пешеходы смогут управлять светофорами через смартфон

В 2021 году в России может появиться приложение для смартфона, позволяющее пешеходам продлить время зеленого сигнала светофора

В России создали специальное приложение для смартфонов, которое позволит пешеходам продлить время зеленого сигнала светофора. Программа называется «Гусеница», ее создателем стало НП «Глонасс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации Ярослава Федосеева.

Сервис может заработать в 2021–2022 годах. На данный момент приложение уже прошло успешное тестирование. Однако разработчикам еще предстоит создать необходимые ограничения, чтобы программой не пользовались с хулиганскими целями. «Разработка прошла успешное тестирование. Ей присвоено название «Гусеница». Фактически мы даем возможность пешеходам стать регулировщиками дорожного движения через смартфон. Технология может также помочь переходить дорогу людям с ограниченным зрением, инвалидам, пенсионерам», — рассказал Федосеев.