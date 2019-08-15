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15 авг 2019

В России планируется ужесточить правила техосмотра

В России планируется ужесточить правила техосмотра

При проведении процедуры техосмотра операторы начнут тестировать систему экстренного реагирования

В разговоре с РИА «Новости» представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» пояснил, что зачастую недобросовестные продавцы продают автомобиль с неработающей кнопкой SOS, что приводит к несчастным случаям. В НТИ «Автонет» предлагают на законодательном уровне закрепить обязанность продавцов и операторов техосмотра дополнительно проверять «ЭРА-ГЛОНАСС». Свой вариант процедуры проверки уже предложил Сколковский институт науки и технологий.

Напомним, что кнопка SOS должна быть обязательно установлена в каждом новом автомобиле, который продается в России. Соответствующее требование было введено в 2017 году и затронуло машины, которые впервые проходят процедуру сертификации в стране и получают Одобрение типа транспортного средства.

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