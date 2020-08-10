В России планируют отменить транспортный налог

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили. Мотивация - такие машины обычно покупают люди с невысоким уровнем благосостояния

В России предложили отменить транспортный налог на российские автомобили. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов; соответствующие письмо парламентарий уже направил главе Минфина Антону Силуанову, сообщают РИА «Новости».

«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — объяснил депутат. Власов добавил, что отмена налога станет небольшой мерой в поддержке граждан и значительной — для российского автопрома. Депутат попросил Минфин проанализировать возможность реализации его предложения.