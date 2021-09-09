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9 сен 2021

В России подешевело топливо

В России подешевело топливо

В России зафиксировано первое после двух месяцев роста снижение цен на топливо -  в среднем на 15 копеек. Неужели, все стабилизировалось?

Как сообщает ТАСС, средняя стоимость топлива АИ-92 снизилась на 17 копеек. Теперь цена за литр бензина находится на отметке в 45.99 рублей. Что касается топлива АИ-95, то здесь произошло снижение на 16 копеек — до 49,82 рубля.  Цены на дизельное топливо снизились меньше всего – на семь копеек (средняя цена сейчас – 50.62 рубля за литр). Если взглянуть на статистику по регионам, то наиболее заметное снижение произошло в Уфе. В целом, снижение цен зафиксировано почти в семидесяти регионах.

В качестве причин снижения цен эксперты называют стремления топливных компаний насытить внутренний рынок.  «Динамика поставок топлива на биржевые торги стабильно превышала утверждённые нормативы. Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению» - цитирует информагентство представителей Росстата.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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