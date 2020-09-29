В России подготовлены новые правила учёта ДТП

Опубликовано постановление правительства №1502, в котором прописаны новые правила учёта дорожно-транспортных происшествий. Оно вступает в силу 1 января 2021 года. Документ должен улучшить статистику аварийности на российских дорогах

Согласно документу, некоторые категории происшествий не будут учитываться в статистике ДТП. Первая — аварии при «постановочных действиях» на съёмках фильмов или театрализованных мероприятиях. Не попадут в отчётность столкновения во время чрезвычайных ситуаций.

Выведут из статистики факты падения пассажиров в общественном транспорте. При условии, что причиной этого не было нарушение водителем ПДД, а последствиями — травмы или смерть. Внезапная смерть водителя из-за болезни или отравления тоже перестанет расцениваться как ДТП. Наконец, из статистики исключат происшествия при попытках полиции задержать нарушителя.