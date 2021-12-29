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29 дек 2021

В России подорожает таможенное оформление гибридов

В России подорожает таможенное оформление гибридов

Минфин решил внести поправки в механизм расчета акцизов на гибридные автомобили. Теперь при расчете будет учитываться мощность и бензинового двигателя, и электрических моторов

Вот вам живой пример. Mitsubishi Outlander PHEV. Ранее акциз на него рассчитывался, исходя из мощности бензинового 118-сильного двигателя. Общая сумма составляла 6018 рублей. Теперь же к расчетам добавляем два 80-сильных электрических двигателя.  В итоге платеж многократно увеличивается – до 225 тысяч рублей. Новый механизм действует лишь в отношении юридических лиц.

Ранее правительством были отменены льготы по импорту полноценных электромобилей. Было принято решение не продлевать нулевую ставку таможенных пошлин в 2022 году в целях стимулирования собственного производства, которого пока не существует.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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