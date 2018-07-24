Купе и кабриолеты в России многие считают непрактичным излишеством и «демонстрацией наличия лишних денег». Тем не менее, самым распространенным автомобилем в этом сегменте является отнюдь не люксовая модель.

По состоянию на 1 января 2018 года в России числится 101,2 тыс. купе и кабриолетов. Это составляет 0,24% всего российского парка легковых автомобилей.

Самым популярным автомобилем этого сегмента является купе Toyota Celica, которым обладают 10,8 тыс. россиян. Таким образом, на эту модель приходится 11% от всех купе и кабриолетов в стране. На второй строчке этого рейтинга находится купе Mercedes E-класса с показателем 9,2 тыс. единиц. Третье место в рейтинге популярности занимает ещё одно купе Mercedes – CLK. Данной моделью владеют 5,2 тыс. россиян. Также в пятерку самых популярных купе и кабриолетов попадают Honda Prelude (5 тыс. шт.) и BMW 6-й серии (4,6 тыс. шт.).

Больше всего купе и кабриолетов, подсчитали в агентстве «Автостат», зарегистрировано в Москве, на которую приходится 26% от общего количества, что составляет 26,5 тыс. единиц. На второй позиции Санкт-Петербург, в котором зарегистрировано 8,5 тыс. купе и кабриолетов. Подмосковье с показателем 8,2 тыс. машин занимает третью строчку рейтинга. Далее следуют нестоличные Приморский (6,3 тыс. шт.) и Краснодарский (5 тыс. шт.) края, которые и замыкают пятерку лидеров.