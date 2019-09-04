В России появилась АЗС изобилия

Первый в стране многотопливный автозаправочный комплекс открыли в городе Копейск Челябинской области. На АЗС можно заправляться всеми видами топлива, вплоть до газа

Всего на заправочном комплексе доступно шесть видов топлива: дизельное топливо, бензин марки АИ-92 и АИ-95, СУГ (сжиженные углеводородные газы, пропан-бутан), КПГ (компримированный природный газ), а также СПГ (сжиженный природный газ). Логичным выглядит и установка электрических зарядных станций, однако их на этом комплексе нет.

Между тем, руководство Челябинской области рассчитывает, что газомоторное топливо будет активно применяться в регионе. «Это дешево, по сравнению с альтернативными видами топлива, и экологично: в несколько раз снижаются выбросы вредных веществ при использовании транспортом газомоторного топлива. И для нового образа Челябинска и области экологическая составляющая принципиально важна», — прокомментировал глава области Алексей Текслер.