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3 окт 2017

В России появилась скандинавская разметка

В России появилась скандинавская разметка
Автор фото: Росавтодор

На реконструированном 16-километровом участке региональной дороги «Кола» в Мурманской области, соединяющей Россию и Норвегию, встречные полосы разделили разметкой желтого цвета.

Такая разметка широко применяется в странах Скандинавии: она лучше заметна в снегопад и под тонким слоем снега или льда как в светлое время суток, так и в темное. В случае признания эксперимента успешным подобную горизонтальную разметку будут наносить в северных регионах России.

Кроме, собственно, новой разметки двухполосный участок расширили (теперь ширина каждой полосы равна 3,5 метрам), уложили новый асфальт, установили почти 16 километров отбойников. После реконструкции категория трассы была повышена до третьей региональной.

Любопытно, что с подобной инициативой несколько лет назад выходило МВД. Там, правда, предложили перенять опыт у США и применять разметку желтого цвета для сплошных линий, разделяющих встречные потоки. Логика понятна: в случае, если нанесена белая разметка, выезд на встречку разрешен, а вот линии желтого цвета пересекать нельзя. Однако, пока это предложение так и осталось нерассмотренным.

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При написании новости использовалась информация:
Росавтодор

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