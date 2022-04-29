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29 апр 2022

В России появился новый производитель электрокаров

В России появился новый производитель электрокаров
Нижегородская фирма New Energy Motors (NEMO) намерена поставлять в Россию китайские коммерческие электромобили марки WOLV.
Первым в нашу страну приедет модель WOLV FC25 -цельнометаллический фургон, грузоподъемностью в 600 килограмм. Что касается силовой установки, то в движение автомобиль приводится 40-сильным электрическим двигателем. Максимальная скорость фургона - 90 километров  в час. Подробные характеристики модели, в том числе емкость батареи, пока не обнародованы. Через несколько месяцев должна дебютировать такая же модель, но с открытым кузовом. 
 
Есть вероятность, что данные автомобили вскоре могут собирать и у нас в стране.  Причем,  локализацию они получат на  липецком заводе "Моторинвест", там же в 2023 году  должны наладить производство еще одного электрокара- 600-сильного кроссовера марки Voyah.

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