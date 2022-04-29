В России появился новый производитель электрокаров

Нижегородская фирма New Energy Motors (NEMO) намерена поставлять в Россию китайские коммерческие электромобили марки WOLV.

Первым в нашу страну приедет модель WOLV FC25 -цельнометаллический фургон, грузоподъемностью в 600 килограмм. Что касается силовой установки, то в движение автомобиль приводится 40-сильным электрическим двигателем. Максимальная скорость фургона - 90 километров в час. Подробные характеристики модели, в том числе емкость батареи, пока не обнародованы. Через несколько месяцев должна дебютировать такая же модель, но с открытым кузовом.

Есть вероятность, что данные автомобили вскоре могут собирать и у нас в стране. Причем, локализацию они получат на липецком заводе "Моторинвест", там же в 2023 году должны наладить производство еще одного электрокара- 600-сильного кроссовера марки Voyah.