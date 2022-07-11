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11 июл 2022

В России появится китайский «танк»

В России появится китайский «танк»

Суббренд Tank хорошо известной в России китайской компании Great Wall вышел на первый экспортный рынок. Марку представили в Саудовской Аравии и в рамках этого мероприятия представители компании озвучили высокую вероятность появления бренда в России

Надо сказать, что почти вся линейка китайского суббренда Great Wall, уже запатентована в нашей стране. Речь идет о рамных внедорожниках Tank 300, 500 и 800. В то же время компания даже не начинала запуск процессов по получению такого важного документа для производства машин, как «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС).

Не исключено, что на нашем рынке модели Tank появятся после локализации производства на собственном заводе материнского концерна под Тулой. Сейчас на нём собирается вся гамма представленных в России моделей Haval: рамный внедорожник H9, кроссоверы Jolion, F7, F7x и последняя новинка Dargo.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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