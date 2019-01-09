В России появится новая автомобильная профессия

За беспилотными автомобилями нужен глаз да глаз. Весь мир сейчас ломает голову над системами контроля и предлагает свои разработки. Наша страна не осталась в стороне и предложила свой способ - создать ценные кадры

Недавно агентство НТИ «Автонет» сообщили, что в течение десяти лет в нашей стране появится профессия судьи беспилотных автомобилей. Этот специалист будет отвечать за оценку действий беспилотников и принимать решения в спорных ситуациях при ДТП. Интересно, что представители агентства указали и некоторые образовательные аспекты, которые будут присутствовать при обучении подобных специалистов.

Так, например, список дисциплин для будущих профессионалов будет включать естественные, технические и общественные науки. В число ценных компетенций войдут критическое мышление, умение быстро принимать решения и цифровая грамотность. На данный момент образовательные программы, как и список учебных заведений, которые смогут обучать будущих специалистов, находятся в активной разработке.