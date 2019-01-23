В России появится особый транспорт для инвалидов

Российские ученые очень любят использовать приставку «нейро» и начинают ее применять везде где ни попадя: нейрокепка, нейроинтерфейс и.т.д. Теперь на горизонте маячит нейроавтомобиль

Важное замечание - будущий автомобиль будет предназначаться в первую очередь для инвалидов. Предполагается, что по габаритам он будет напоминать Smart. Кроме того, автомобиль будет оборудован специальной задней дверью, которая будет открываться особым образом, обеспечивая достаточное пространство для въезда инвалидов.

Также автомобиль будет оборудован особой системой нейроуправления. По словам исполнительного директора «Национальной технологической инициативы» (НТИ) Александра Семенова, работы по созданию системы завершены на шестьдесят процентов. Правда, господин Семенов ни словом не обмолвился о том, а что именно будет представлять из себя данная система. Пока нет никакой конкретики относительно ее функционала.