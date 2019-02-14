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14 фев 2019

В России появится суперасфальт

В России появится суперасфальт

Речь идёт о технологии, при которой учитываются климатические особенности и интенсивность движения на дорогах каждого региона страны

Говоря подробно, суперасфальт является уникальным дорожным покрытием, состав которого формируется с учётом технических характеристик, подходящих под конкретные условия эксплуатации, которые зависят от климата субъекта РФ и транспортных нагрузок на трассу.

Также состав перед реализацией проходит ряд лабораторных исследований, которые, в том числе, учитывают максимально высокие и низкие показатели температуры за последние 20 лет в конкретном районе строительства будущей дороги.

Стоит отметить, что “суперасфальт” также призван удешевить процесс дорожного строительства. Дело в том, что эта технология подразумевает применение местных материалов (песка и щебня), а также переработку старого покрытия при создании смеси для нового покрытия. Правда, некоторые эксперты считают, что применение такой технологии все равно будет дорогим, по причине серьезных трат на разработку и лабораторные исследования.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Газета.ру

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