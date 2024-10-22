В России появится возможность оформления ДТП через приложения страховщиков

Правительство рассматривает законопроект по облегчению оформления ДТП по европротоколу (без участия сотрудников ГАИ). Отмечается, что в будущем появится возможность извещения об аварии через сайт и приложения самих страховых фирм

На данный момент оформить мелкое ДТП можно через “Госуслуги”. Такая авария подразумевает не более двух участников (без поврежденных автомобилей третьих лиц) и без каких-либо пострадавших при ДТП. Упрощенная процедура оформления мелких аварий получила название европротокол.

Страховщики уже высказали свое положительное мнение на будущее нововведение. Предполагается, что это позволит повысить уровень клиентского сервиса и сделает более прозрачной систему выплат. Водители смогут автоматически зарегистрироваться на них через ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации).