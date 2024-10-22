Автомобильный портал Motorpage
22 окт 2024

В России появится возможность оформления ДТП через приложения страховщиков

В России появится возможность оформления ДТП через приложения страховщиков

Правительство рассматривает законопроект по облегчению оформления ДТП по европротоколу (без участия сотрудников ГАИ). Отмечается, что в будущем появится возможность извещения об аварии через сайт и приложения самих страховых фирм

На данный момент оформить мелкое ДТП можно через “Госуслуги”. Такая авария подразумевает не более двух участников (без поврежденных автомобилей третьих лиц) и без каких-либо пострадавших при ДТП. Упрощенная процедура оформления мелких аварий получила название европротокол.

Страховщики уже высказали свое положительное мнение на будущее нововведение. Предполагается, что это позволит повысить уровень клиентского сервиса и сделает более прозрачной систему выплат. Водители смогут автоматически зарегистрироваться на них через ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации).

При написании новости использовалась информация:
interfax

Комментарии к новости

Последние новости

...

Все дорожные камеры Подмосковья объединят в одну сеть

22 октября 2024
Geely Galaxy Starship 7 (2025)

Geely показала новый кроссовер Galaxy Starship 7

22 октября 2024
Ford Mustang Mach-E (2025)

Ford улучшил Mustang Mach-E и снизил ценник

22 октября 2024
Peugeot 208 Racing (2025)

Peugeot сделал из 208 модели трековый автомобиль

22 октября 2024
Geely Coolray (2025)

Geely Coolray получил новую внешность и большой экран в салоне

21 октября 2024

Стало известно, как мог бы выглядеть новый Renault Logan для российского рынка

21 октября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC X75 - baic x75 (2024) «пекин» с немецкими корнями Тест драйв
21 октября 2024

BAIC X75
"«Пекин» с немецкими корнями"
- cyclone rx 401: ласковый, нежный, дикий
Мотоциклы
18 октября 2024


"Ласковый, нежный, дикий"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) в экспортном исполнении
Тест драйв
14 октября 2024

Jaecoo J8
"В экспортном исполнении"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) универсальность с немецким акцентом
Тест драйв
10 октября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC JS6: Универсальность с немецким акцентом"

Написано новостей:

3 5 2 2 9