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24 май 2022

В России появятся дороги из пластика

В России появятся дороги из пластика

Специалисты липецкого Управления дорог и транспорта предлагают использовать при строительстве дорог пластиковый мусор, подвергнутый вторичной переработке

Разумеется, никто строить дороги из пластика не будет, просто его будут добавлять в битум. Ученые подсчитали, что такое новшество сможет увеличить срок службы дорожного полотна вдвое. Надо сказать, что в Европе и США подобный способ уже практикуется, причем доля пластика в составе дорожного полотна может достигать двадцати процентов.

Стоит сказать, что проект самих пластиковых дорог липецкими учеными также разрабатывается. Из пластика будут производить специальные модульные блоки, которыми можно выложить полотно на основе из утрамбованного песка. Правда, есть вероятность, что блок попросту не сможет выдержать нагрузки из за веса машины, так что такое решение будут использовать для создания тротуаров  и дорожек в пешеходных зонах.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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