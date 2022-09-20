В России появятся электрокары BYD

Этот китайский концерн снова решил появиться на российском рынке, правда, в этот раз компания действует осторожнее.

Да, в свое время у этой марки здесь была и дилерская сеть и представительство, и прочие атрибуты серьезного игрока. Впрочем, уровень продаж оказался невелик, и компания свернула свою деятельность. Но теперь BYD принимает решение вернуться и организовать в России продажи своих электрокаров.

Правда, сама марка торговать ими не будет – машины начнет возить в Россию белорусская фирма SGP, которая является официальным партнером китайского автопроизводителя. По данным источников, седан Qin Plus, хетчбэк Dolphin и среднеразмерный кроссовер Song Plus уже проходят российскую сертификацию. В 2023-м на сертификацию отправят еще две модели — седан Han и кроссовер Dolphin.