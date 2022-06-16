В России появятся китайские электрические фургоны

На российский рынок собираются вывести электрические фургоны китайского бренда WinTao. Любопытно, что производство автомобиля даже в Китае еще не началось

По сути дела WinTao является одним большим стартапом - производственный план предполагает выпуск первых машин лишь в конце 2023 года. На данный момент команда лишь собирает средства инвесторов.

Впрочем, о самих автомобилях тоже кое-что известно - в гамме WinTao предполагается две модели под условными пока названиями Middle Van и Large Van. Первая — длиной 5,4 метра, с двухместной кабиной, фургоном на 7,2 кубометра и грузоподъемностью в 1200 килограммов. На одной зарядке электромобиль сумеет проехать до 220 километров по циклу WLTP, разгоняясь до 120 км/ч. Вторая будет построена на той же платформе, однако длина фургона составит уже шесть метров, кроме того он получит более емкую батарею, что обеспечит запас хода в 350 километров.