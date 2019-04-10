Автомобильный портал Motorpage
10 апр 2019

В России появятся светофоры, блокирующие смартфоны пешеходов

В России появятся светофоры, блокирующие смартфоны пешеходов

В Красноярске предложили новый способ борьбы с пешеходами-гаджетоманами. Там хотят разработать специальную систему, которая станет блокировать экран мобильного устройства при подходе к переходу

Автором инициативы стала Федерация автомобилистов по Красноярскому краю. Предполагается, что «умные» светофоры смогут блокировать экран телефона, заставляя  тем самым пешехода оглянуться по сторонам. Для реализации проекта предполагается создать специальное мобильное приложение. Всего на разработку программы и на покупку необходимого оборудования нужно примерно 70 миллионов рублей. Реализовать идею планируют к концу текущего года.

Технические  подробности пока не разглашаются. Многие эксперты уже выразили свой скепсис относительно  алгоритма работы системы. В теории, для реализации подобного принципа потребуется два условия: на смартфоне пешехода должно быть установлено соответствующее приложение, также должен быть активирован один из беспроводных модулей, которые либо определят наличие умного светофора поблизости, либо просто передадут данные о текущих координатах.  Однако, наверняка, не все захотят устанавливать какие-то непонятные сторонние  программы на свои драгоценные смартфоны.

В Европе по-своему борются с пешеходами-гаджетоманами.  Например, власти немецкого города Аугсбург придумали простое, но изящное решение-  вмонтировали мигающие датчики в асфальт, которые дублируют сигналы светофоров. Представители городской администрации заявили, что чем больше огней, тем выше вероятность, что их заметят.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom, Sputnik

Комментарии к новости

Последние новости

...

Система распознавания лиц потерпела разгромное поражение

10 апреля 2019
Hyundai

В Hyundai рассказали о новой модульной платформе

10 апреля 2019

Автопилот «Теслы» научат объезжать ямы

09 апреля 2019

Теоретический экзамен в ГИБДД «обогатят» новыми вопросами

09 апреля 2019

Дорожный коллапс на юго-востоке Москвы завершится раньше срока

09 апреля 2019

Каршеринг вводит фиксированные тарифы

09 апреля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6, Mercedes-Benz E-Class AMG - когда «бюргеры» дерутся: audi a6 2019 против mercedes-benz e-class 2019 Сравнительный тест
10 апреля 2019

Audi A6, Mercedes-Benz E-Class AMG
"Когда «бюргеры» дерутся: Audi A6 против Mercedes-Benz E-Class"
Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 как изменения в спортрежиме повлияли на темперамент
Тест драйв
08 апреля 2019

Hyundai Elantra
"Как изменения в спортрежиме повлияли на темперамент Hyundai Elantra"
KIA Cee'd - kia seed 2019 психологический комфорт
Тест драйв
05 апреля 2019

KIA Cee'd
"Психологический комфорт"
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe - mercedes-amg gt 4-door coupe 2019 оказался… пятиместным суперкаром
Тест драйв
03 апреля 2019

Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe
"Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe оказался… пятиместным суперкаром"

Написано новостей:

2 3 1 6 5