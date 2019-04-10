В России появятся светофоры, блокирующие смартфоны пешеходов

В Красноярске предложили новый способ борьбы с пешеходами-гаджетоманами. Там хотят разработать специальную систему, которая станет блокировать экран мобильного устройства при подходе к переходу

Автором инициативы стала Федерация автомобилистов по Красноярскому краю. Предполагается, что «умные» светофоры смогут блокировать экран телефона, заставляя тем самым пешехода оглянуться по сторонам. Для реализации проекта предполагается создать специальное мобильное приложение. Всего на разработку программы и на покупку необходимого оборудования нужно примерно 70 миллионов рублей. Реализовать идею планируют к концу текущего года.

Технические подробности пока не разглашаются. Многие эксперты уже выразили свой скепсис относительно алгоритма работы системы. В теории, для реализации подобного принципа потребуется два условия: на смартфоне пешехода должно быть установлено соответствующее приложение, также должен быть активирован один из беспроводных модулей, которые либо определят наличие умного светофора поблизости, либо просто передадут данные о текущих координатах. Однако, наверняка, не все захотят устанавливать какие-то непонятные сторонние программы на свои драгоценные смартфоны.

В Европе по-своему борются с пешеходами-гаджетоманами. Например, власти немецкого города Аугсбург придумали простое, но изящное решение- вмонтировали мигающие датчики в асфальт, которые дублируют сигналы светофоров. Представители городской администрации заявили, что чем больше огней, тем выше вероятность, что их заметят.