Сеть платных дорог в России постоянно расширяется и увеличивается. Сегодня в управлении госкорпорации «Автодор» сразу несколько платных участков: трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», М-4 «Дон» и другие. Компания отчиталась о росте трафика по платным трассам

По итогам первого полугодия 2018 года количество проездов по платным участкам дорог, находящихся в управлении Государственной компании «Автодор», составило 45,8 млн и по сравнению с прошлым годом увеличилось на 26 %.

Прирост был обеспечен за счет ввода новых, а также за счет увеличения трафика на существующих платных участках федеральных автодорог. Так, 6 июня 2018 года был введен участок новой скоростной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в Тверской и Новгородской областях (334-й км – 543-й км). За два месяца с момента его открытия по этому участку проехали более 800 тысяч автомобилей.

В первом полугодии этого года также увеличилась доля проездов по платным участкам с использованием транспондера. Фактически каждый второй проезд был осуществлен с помощью транспондера T-pass. Для сравнения, в 2017 году лишь каждый третий автомобиль использовал для оплаты транспондер.

Транспондер позволяет пользоваться системой скидок, от 20% до 50 %, а также использовать один транспондер на всех платных дорогах разных операторов.

