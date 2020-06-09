В России построят очень дорогой мост

В Приморье начали подготовку к строительству нового моста, который станет первой частью проекта Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД)

В Приморском крае началась подготовка к строительству нового автомобильного моста на остров Елены во Владивостоке. Стоимость сооружения, которое станет первой частью проекта Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), составит 58,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: июнь 2020 — декабрь 2021 года. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 58 885 578,80 тыс. рублей», — отмечено в документе на правовом портале правительства региона. Проект нового моста был представлен в 2019 году в рамках Восточного экономического форума. Он будет иметь четыре полосы движения, а его пропускная способность составит до 40 тыс. автомобилей в сутки. Конструкция позволит проходить под мостом морским судам до 60 м высотой.