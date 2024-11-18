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18 ноя 2024

В России повысят штрафы за нарушения ПДД уже в начале 2025 года

В России повысят штрафы за нарушения ПДД уже в начале 2025 года

С 1 января 2025 года могут повысить штрафы за самые распространенные нарушения ПДД. Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже разрабатывается правительством

Согласно опубликованным данным, штраф за непристегнутый ремень вырастет с 1000 до 1500 руб., наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде увеличится с 30 000 до 45 000 руб., а также изменится диапазон штрафов за превышение скорости с прежних 500-5000 на 750-7500 руб. Такая же “вилка” будет распространяться за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Самые крупные суммы взыскания заплатят нарушители ПДД в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме этого, в поправках говорится об изменениях в системе скидок. Если сейчас оплатить штраф в течение 20 дней можно со скидкой 50%, то в 2025 году дисконт составит 25%, но период увеличится до 30 дней.

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