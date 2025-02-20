В России предложили запретить заглушки для ремней и повысить штрафы

В Госдуме подготовили законопроект о запрете продажи заглушек для ремней безопасности, а также предложили увеличить штраф за непристегнутый ремень до 3 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, это поможет снизить смертность в ДТП, однако эксперты не согласны с таким подходом

Причиной законодательной инициативы стала высокая смертность в ДТП среди непристегнутых пассажиров. По данным краш-тестов, использование заглушек значительно увеличивает риск получения тяжелых травм и летальных исходов. Несмотря на это, такие устройства остаются востребованными: в 2024 году россияне потратили на их покупку более 84 млн рублей, приобретя почти 292 тыс. заглушек. По сравнению с 2023 годом, спрос на них вырос на треть. Маркетплейсы уже начали борьбу с подобными товарами. В пресс-службе Wildberries сообщили, что компания блокирует карточки с опасными аксессуарами, а также запрещает их продажу в офертах с продавцами.

Помимо запрета на продажу заглушек, депутаты предлагают ужесточить наказание за непристегнутый ремень безопасности. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому штраф за это нарушение может вырасти с 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

Многие специалисты поддерживают запрет заглушек, считая его обоснованной мерой для повышения безопасности. Однако увеличение штрафов вызвало споры: эксперты предлагают дождаться статистики по предыдущим ужесточениям, а юристы указывают на возможные ошибки автоматических камер при фиксации нарушений.

