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8 май 2018

В России прошли масштабные испытания беспилотников

В России прошли масштабные испытания беспилотников
Автор фото: Росавтодор

Россия пока отстает от развитых стран в плане развития систем автономного вождения. Но сразу несколько российских компаний ведут свои разработки в этой области.

Их и собрал Росавтодор на подходах к Крымскому мосту, чтобы провести первые масштабные испытания беспилотников в России в рамках проекта «Караван». На одном участке дороги, каждая по собственной программе, двигались 5 единиц техники российского производства. Проезд осуществлялся без водителей. Для контроля процесса разработчики находились в кабинах на пассажирских сиденьях.

После начала движения автомобили продемонстрировали разгон до максимальной скорости 40 км/ч, перестроение из правого в левый ряд, проезд по транспортной развязке, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение. Протяженность маршрута проезда каждой машины составила более 10 километров.

По словам представителей организаторов все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см.

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