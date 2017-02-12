Власти РФ продолжают рассматривать различные методики усовершенствования автомобильной инфраструктуры. На данный момент предлагается проверить идею голландских коллег со светящимися дорогами.

Как сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства (Росавтодор), эксперты ведомства в настоящее время рассматривают возможность проведения эксперимента с использованием светопоглощающего раствора, которые будет наноситься непосредственно на дорожное полотно.

Днем такое покрытие будет поглощать ультрафиолетовые лучи, а с наступлением темного времени суток, вся поверхность начнет светиться. Предполагается, что данное нововведение позволит увеличить общий уровень освещенности на дорогах без дополнительных затрат на электроэнергию.

«Технология требует длительного изучения. При Росавтодоре существует Управление научно-технических исследований и информационного обеспечения, напрямую занимающееся изучением мирового опыта, взаимодействием с представителями научной общественности в области дорожного строительства», — прокомментировали инициативу официальные представители ведомства.

Напомним, что ранее Росавтодор предложил обратиться к опыту французских коллег и начать эксперименты с другим типом светопоглощающего покрытия. Речь идет о специальных солнечных панелях, которые устанавливаются поверх асфальтового покрытия и, фактически, превращают участок дороги в небольшую электростанцию.