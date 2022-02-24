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24 фев 2022

В России разработали быструю зарядку для электрокаров

В России разработали быструю зарядку для электрокаров

Задайте вопрос - есть ли в России разработки, похожие на Tesla Supercharger, то есть быстрые зарядки, которые способны зарядить электрокар за пятнадцать-двадцать минут.  Да, подобные проекты существуют.

К примеру, несколько недель назад завод НПО «Электромашина» в Челябиинске представил свою 150- киловаттную зарядную станцию.  Производитель заявляет, что выходная мощность позволит заряжать электрокары до 80 процентов за двадцать минут. Сегодня на поле быстрых зарядок появился еще один игрок - компания АО ППМТС «Пермснабсбыт», которая разработала терминал быстрой зарядки электромобилей мощностью 240 кВт. 

Чтобы было проще понять – Tesla Supercharger мощнее лишь на десять киловатт. Наш аналог на 85% состоит из российских комплектующих. От одного терминала можно зарядить сразу три электромобиля, а сам процесс по времени займет от десяти до двадцати минут (в зависимости от емкости батареи). По словам разработчиков, у них уже есть потенциальные клиенты в виде операторов зарядной инфраструктуры.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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