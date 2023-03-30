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30 мар 2023

В России разработали электрический квадроцикл

В России разработали электрический квадроцикл

Студенты московского политехнического института представили свою новую разработку – электрический квадроцикл. Работа над проектом заняла два года

Строго говоря, новинку не разработали с нуля – за основу был взят обычный бензиновый Stels Guard, но электрические компоненты были созданы силами студентов. Удивительно, но им не только удалось «имплантировать» новую силовую установку, но и сохранить полноприводную трансмиссию вместе с понижающим рядом  передач.

К слову, максималка здесь достигает 65 киломоетров в час. Ёмкость батареи составляет 7,2 кВт•ч, запас хода не уточняется. Несмотря на все доработки, создателям удалось удержать вес аппарата в пределах исходных значений – 466 килограмм.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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