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4 май 2022

В России разработали стандарт для алкозамков

В России разработали стандарт для алкозамков

Институт НАМИ разработал проект ГОСТа, который регламентирует применение алкозамков — устройств, блокирующих доступ к управлению автомобилем нетрезвым водителям

Как сообщает "Коммерсантъ",  новый стандарт подразумевает распознавание водителя при помощи камер. Также все устройства должны быть оснащены гаджетами за контролем фальсификации. Условно говоря, на замке должны стоять датчики, которые смогут выявить - сдает ли водитель пробу воздуха по настоящему, или лишь имитирует сам процесс.

Еще одна интересная деталь - ГОСТ предполагает, что алкозамок позволит запустить двигатель машины, но тронуться с мест - уже нет. Также устройство должно уметь передавать данные в соответствующие органы - ГИБДД и МВД.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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