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29 янв 2025

В России разрешат оформлять ДТП через “Госуслуги”

В России разрешат оформлять ДТП через “Госуслуги”

Госдума приняла закон, который позволит водителям оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу через портал “Госуслуги”. Новый порядок упростит взаимодействие автомобилистов со страховыми компаниями и снизит нагрузку на сотрудников ГИБДД.

Данный закон инициирован со стороны российского правительства и направлен на интеграцию цифровых сервисов с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), что позволит страховщикам использовать сервис «Европротокол онлайн».

Напомним, что с сентября 2021 года в России уже действует приложение «Госуслуги.Авто», в котором реализованы ключевые цифровые сервисы для водителей. Теперь через него можно будет оформлять извещение о ДТП без вызова инспектора ГИБДД и заполнения бумажных бланков. Ранее строховые компание не могли внедрить соотвествующие возможности в рамках своих сайтов или приложений, но с включением их в систему ЕСИА это станет возможным.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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