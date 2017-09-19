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19 сен 2017

В России решили поднять акцизы на мощные автомобили

В России решили поднять акцизы на мощные автомобили

Правительство России нашло еще один способ пополнения бюджета за счет автомобильной отрасли. В проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы есть предложения о введении новых акцизов на машины мощностью более 200 л.с.

Если сегодня самый высокий (420 руб. за «лошадь») акциз распространяется на все автомобили с двигателями мощностью более 150 л.с., то в проекте предлагается добавить новые категории: 200-300 л.с. (897 рублей за л.с.), 300-400 л.с. (925 руб. за л.с.), 400-500 л.с. (965 руб. за л.с.) и более 500 л.с. (1084 руб. за л.с.).

Акциз на мощность двигателя выплачивает автопроизводитель или организация, которые ввозят или производят автомобиль, пишут «Ведомости». Физические лица акцизы не платят, но в итоге новые ставки коснутся именно их: ведь акцизы будут заложены в стоимость автомобиля. Причем подорожание автомобилей будет более значительным, чем ставка акциза: необходимо учитывать НДС.

В первую очередь новые ставки коснутся премиальных и люксовых автомобилей, стоимость которых вырастет минимум на 100 тысяч рублей. Новые акцизы затронут меньшинство покупателей, но помогут пополнить бюджет еще на 13,9 миллиардов рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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