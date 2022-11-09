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9 ноя 2022

В России резко подорожали автомобили с пробегом

В России резко подорожали автомобили с пробегом

Средняя стоимость подержанных автомобилей на российских площадках достигла 1,1 миллиона рублей. Финансовые аналитики говорят, что это рекордный показатель за последние 20 лет исследований.

В ноябре 2021 года средняя стоимость подержанных автомобилей от частных продавцов и дилеров была зафиксирована на отметке 825 тысяч рублей. С начала 2022 года этот показатель вырос на 22,3%, а с сентября — на 2,7%. При этом у дилеров автомобили дорожали более высокими темпами — плюс 30,5% с начала года.

К слову, средняя цена подержанной машины на сегодняшний день составляет более полутора миллионов рублей. Причем, скажем, в Краснодарском крае ценник подбирается к двум миллионам рублей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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