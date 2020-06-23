В России резко сократилось количество угонов

Наибольшей популярностью у угонщиков пользуются модели Toyota Camry и Kia Ceed

В мае в России резко снизилось количество заявлений об угоне автомобилей – на 17 процентов по сравнению с апрелем этого года. По данным компании «АльфаСтрахование», лидером по числу зарегистрированных угонов стал Санкт-Петербург, а Москва заняла второе место.

На долю серверной столицы пришлось 50 процентов от всех угонов, ещё 40 процентов – на Москву. Кроме того, 10 процентов случаев зафиксировали в Красноярске. Чаще всего в прошлом месяце угонщики похищали автомобили Toyota Camry и Kia Ceed. Также в пятёрку наиболее угоняемых моделей вошли Nissan Qashqai, Kia Optima и Kia Rio. Эксперты подчеркнули, что в большинстве случаев машины похищали с парковок у жилых домов.