В России сделали музыкальную полосу на трассе M-11 “Нева”

Компания «Автодор» на 653 километре трассы М-11 “Нева” нанесла музыкальную разметку. Теперь каждый проезжающий сможет услышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка»

Музыкальная разметка, также как и шумовые полосы, служит для того, чтобы предупредить водителя при съезде на обочину. Инженеры наносят специальные полосы на асфальт, при наезде на которые (с определенной скоростью) можно услышать характерную мелодию. Также такая разметка своей мелодией помогает приводить водителя в чувства, если он заснул во время движения.

Эксперты считают, что музыкальная разметка в разы эффективнее в обеспечении безопасности на дорогах, в отличии от шумовых полос, создающих гул, который легко можно перепутать с любым другим шумом в автомобиле.