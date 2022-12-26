В России сертифицировали еще одно «Красное знамя»

Китайский концерн FAW сертифицировал в России еще одну модель своего суперлюксового бренда Hongqi (Красное знамя) — это среднеразмерный кроссовер HS5

В российском ОТТС указано, что автомобиль будет представлен на рынке в единственной конфигурации – с двухлитровым турбированным агрегатом, мощность которого составляет 218 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Любопытный факт, HS5 построен на модернизированной платформе, которая лежит в основе Mazda 6.

Дизайн же автомобиля разрабатывали специалисты ItalDesign. К слову, автомобили будут напрямую импортированы из Китая. Напомним, в иерархии китайских национальных автобрендов Hongqi занимает высшую ступень. На машинах этой марки ездят все лидеры компартии КНР начиная с Мао Цзэдуна, по статусу их можно сравнить с английскими Rolls-Royce.