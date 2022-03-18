В России снизят экологические требования для новых автомобилей

Правительство России разрабатывает ослабление требований техрегламента по выбросам автомобилей — чтобы помочь автозаводам преодолеть дефицит электронных комплектующих, обострившийся из-за ужесточений санкций против РФ

Эти меры в первую очередь должны помочь производителям грузовых автомобилей. Сегодня на территории ЕАЭС действует пятый экологический класс и вскоре планировался переход к шестому. Многие автопроизводители готовились к данному переходу, однако эти намерения придется отложить – те же самые КамАЗ и АЗ «УРАЛ» смогут выпускать грузовики класса Евро-5 лишь до конца апреля, ровно на такой срок хватит складских запасов запчастей. Основной нехватка наблюдается с ЭБУ производства фирм Bosch и Liebherr.

Уже официально объявлено, что «Камаз» переориентируется на выпуск грузовиков классического семейства K3 и на производство турбодизелей V8 линейки 740.70 — в модернизированной версии этот двигатель отвечает требованиям «Евро-4». Какие меры будут предприняты «Уралом» - не уточняется