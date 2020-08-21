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21 авг 2020

В России снова предложили отменить транспортный налог. Получится ли?

В России снова предложили отменить транспортный налог. Получится ли?

В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года и заменить его акцизами на топливо

В пояснительной записке к законопроекту от депутата «Единой России», Андрея Барышева, указывается, что отмена налога «приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов» на развитие дорожной инфраструктуры в России. Кроме этого, она станет «существенной мерой поддержки» для россиян, которые из-за пандемии коронавируса стали реже пользоваться автомобилями.

По мнению Барышева, переход на акцизы не только исключит избыточное налогообложение некоторых автомобилистов, но и послужит стимулом для выбора экологичного транспорта – электрокаров, которые не нуждаются в топливе. Сейчас в Москве электромобили не облагаются транспортным налогом.

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