В России планируют ввести новыи? механизм контроля за качеством подготовки водителеи?. Согласно законопроекту, внесенному Кабмином в Госдуму, автошколы будут оцениваться с учетом аварии?ности их выпускников. Разработкои? системы реи?тингов заи?мется МВД, используя данные о результатах экзаменов и ДТП. Информация будет доступна на специальном открытом ресурсе

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, объективныи? реи?тинг поможет повысить уровень обучения и снизить число ДТП, делая дороги безопаснее. Однако эксперты отмечают, что право на управление транспортом дает не автошкола, а ГИБДД, именно инспекторы несут ответственность за отбор водителеи?.

В 2023 году 90% кандидатов не сдали практическии? экзамен с первого раза, что связано с популярностью онлаи?н-обучения. В Европе реи?тинги автошкол существуют давно и включают оценку экзаменаторов. В России же некоторые автошколы ставят обучение на поток, выпуская плохо подготовленных водителеи?.

Ранее ГИБДД уже составляла реи?тинги автошкол, инспектируя их материальную базу и анализируя статистику сдачи экзаменов. Новыи? подход может сделать этот процесс более прозрачным.

