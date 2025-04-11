В России создадут рейтинг автошкол с учётом аварийности выпускников

В России планируют ввести публичный рейтинг автошкол, в котором одним из ключевых критериев станет количество ДТП, совершенных выпускниками этих учебных заведений. Соответствующий законопроект, разработанный правительством, уже внесён в Госдуму

Как пояснил глава правительства Михаил Мишустин, новая система призвана повысить качество подготовки водителей, снизить аварийность и сделать дороги безопаснее. Рейтинг будет формироваться МВД и опубликован в открытом доступе.

Однако представители автошкол встретили инициативу с обеспокоенностью. По их мнению, между качеством обучения и последующей аварийностью прямой связи нет. Как заявляют эксперты, на поведение водителя за рулем влияет множество факторов: личные особенности, дорожная обстановка, культура вождения в регионе и др. Кроме того, напомнили они, именно ГИБДД принимает решение о выдаче водительского удостоверения, проводя итоговую проверку навыков.

В МВД с доводами автошкол отчасти согласны, но считают, что короткого экзамена недостаточно для полноценной оценки уровня подготовки. По словам представителей ведомства, в 2024 году число погибших в ДТП по вине начинающих водителей выросло на 10%, а в 2025 — уже на 20%. Кроме того, многие кандидаты не сдают экзамены с первой попытки.

