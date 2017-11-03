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3 ноя 2017

В России стали больше покупать роскошных автомобилей

В России стали больше покупать роскошных автомобилей

Продажи дорогих роскошных автомобилей редко зависят от экономической ситуации в стране: этот сегмент обычно стабилен даже в кризис. Так что ничего удивительного в том, что продажи автомобилей сегмента лакшери в России за первые девять месяцев этого года выросли на 11% до 1065 штук нет.

Почти половина из них (40%) пришлась на седаны Mercedes-Maybach S-класса, их в январе-сентябре у нас было продано 463 штуки, что, впрочем, на 14% меньше чем годом ранее. На второе место вышла Maserati — за счет появления кроссовера Levante ей удалось продать в России 310 автомобилей, рост впечатляющий — 8,6 раз! Замыкает тройку Bentley со 159 автомобилями (-30% к прошлому году, когда появился внедорожник Bentayga).

Продажи остальных брендов сегмента Luxury выглядят намного скромнее: Rolls-Royce (66 шт.; -29%), Lamborghini (29 шт.; +21%), Ferrari (22 шт.; -29%) и Aston Martin (16 шт.; рост в 4 раза).

Как отмечают эксперты агентства «Автостат», около 70% всего объема российского рынка люксовых автомобилей по итогам 9 месяцев 2017 года приходится на Москву и Подмосковье, где в общей сложности было реализовано 727 экземпляров. Жители Санкт-Петербурга приобрели 81 такой автомобиль. Парк Краснодарского края пополнили 34 машины. В Татарстан отправилось 15 экземпляров, в Свердловскую область и Башкортостан – 13 и 12 соответственно. В Ростовской области на учет встало 10 новых автомобилей сегмента Luxury. В остальных субъектах РФ этот показатель меньше.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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