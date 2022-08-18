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18 авг 2022

В России стали больше выдавать автомобильных кредитов

В России стали больше выдавать автомобильных кредитов

Область автомобильного кредитования расширяется семимильными темпами. Уже в июле текущего года наметился 16-процентный прирост по сравнению с началом лета

«По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, после падения в марте текущего года количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) растёт уже четвёртый месяц подряд» - заявили официальные представители Национального бюро кредитных историй в интервью федеральным СМИ.

Если говорить о конкретных цифрах, то за июль было одобрено почти 47 тысяч займов. Больше всего займов взяли жители Москвы и Московской области — 2,97 и 2,67 тысячи соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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