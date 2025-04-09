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9 апр 2025

В России стали действовать однодневные полисы ОСАГО

В России стали действовать однодневные полисы ОСАГО
Автор фото: из открытых источников

7 апреля 2025 года в России вступили в силу изменения, позволяющие оформлять полис ОСАГО на 24 часа. Нововведение реализовано по требованию Центробанка и направлено на повышение гибкости и удобства страховой системы для автовладельцев. Теперь водитель сможет оформить полис с точным указанием времени начала и окончания действия вплоть до минуты

Такие краткосрочные полисы особенно актуальны для таксистов, самозанятых, а также водителей, которые используют автомобиль лишь изредка, например, для поездки на дачу, перегонки машины или участия в выставке. Стоимость однодневного ОСАГО стартует от 130 рублей, однако в зависимости от стажа водителя, может доходить до 1,2 тыс. рублей.

Ранее полисы с кратким сроком действия уже существовали, но прекращали свое действие в полночь вне зависимости от времени покупки, что делало их экономически невыгодными. Новая система устраняет этот недостаток, предлагая полноценный 24-часовой период защиты с момента оформления.

Эксперты отмечают, что однодневные полисы могут быть востребованы также при аренде авто и в процессе покупки-продажи транспортных средств. Однако у нововведения есть и потенциальные риски: возможен рост числа забывших продлить полис водителей, увеличение мошенничеств и рост нагрузки на ИТ-инфраструктуру страховых компаний.
 

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