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1 апр 2022

В России стали работать новые коэффициенты страховки для аккуратных водителей.

В России стали работать новые коэффициенты страховки для аккуратных водителей.
С 1 апреля в РФ меняется система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ) при расчете цены полиса ОСАГО для автомобилистов.
Если говорить коротко, то для аккуратных водителей теперь полис станет дешевле, а для злостных нарушителей, соответственно, дороже. Теперь несколько слов о цифрах. Итак, теперь самый малый коэффициент теперь 0,46 вместо 0,5. Чтобы было яснее скажем следующее - для безаварийных водителей полис ОСАГО подешевеет на восемь процентов.
 
Если же вы неакуратный водитель и часто попадаете в аварии, то к вам будет применен повышенный коэффициент, чье максимальное значение теперь составляет 3,92, а не 2,45 как было ранее. В результате страховой полис может подорожать сразу на 60 процентов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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