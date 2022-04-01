В России стали работать новые коэффициенты страховки для аккуратных водителей.

С 1 апреля в РФ меняется система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ) при расчете цены полиса ОСАГО для автомобилистов.

Если говорить коротко, то для аккуратных водителей теперь полис станет дешевле, а для злостных нарушителей, соответственно, дороже. Теперь несколько слов о цифрах. Итак, теперь самый малый коэффициент теперь 0,46 вместо 0,5. Чтобы было яснее скажем следующее - для безаварийных водителей полис ОСАГО подешевеет на восемь процентов.

Если же вы неакуратный водитель и часто попадаете в аварии, то к вам будет применен повышенный коэффициент, чье максимальное значение теперь составляет 3,92, а не 2,45 как было ранее. В результате страховой полис может подорожать сразу на 60 процентов.