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3 июн 2022

В России стандартизируют зарядные станции для электромобилей

В России стандартизируют зарядные станции для электромобилей

Минпромторг утвердил список требований к субсидированным зарядным станциям, определив их необходимую мощность и типологию разъемов

Несколько слов о самих субсидиях. На данный момент российские власти занимаются активным развитием инфраструктуры для электротранспорта, путем привлечения частных инвесторов. Сторонние компании могут устанавливать станции, а Государство будет компенсировать затраты. Максимальная субсидия — 60% стоимости станции. Субсидия на подключение терминала  к электросетям — 30%, но до 900 тысяч рублей.

Теперь поговорим о самих критериях. Станция должна быть оборудована тремя коннекторами  - европейского типа (CCS), японского типа (CHAdeMO) и китайского типа  (GB/T). Относительно китайского разъема возникают вопросы в его необходимости - дело в том, что машин такого формата, как минимум зарегистрированных, в нашей стране нет, да и сами китайские автопроизводители почти полностью перешли на европейские "вилки".

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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