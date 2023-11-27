На российском рынке появятся электромобили премиальной китайской марки Rising. Речь идет о лифтбеке F7 и кросс-купе R7

Оба автомобиля сделаны в одном стиле, но у седана передняя оптика разделена и не соединяется светодиодной полосой, как на кроссовере. По габаритам F7 сопоставим с Mercedes-Benz E-класса: 5000/1953/1494 мм., колесная база - 3000 мм. Что касается кроссовера, то он по размерам сравним с Mercedes-Benz GLE: 4900/1925/1655 мм., при колесной базе в 2950 мм.

Интерьер также выполнен в идентичном стиле. На передней панели устанавливается три экрана, один из которых отведен под “приборку”, а два других - тачскрины мультимедийной системы. За музыкальное сопровождение в F7 отвечает аудиосистема DIrac, включающая 16 динамиков. У кроссовера - это Bose с 14 динамиками. Также кроссовер оборудован проекционным дисплеем от Huawei.

На российском рынке Rising F7 предложен с одним электромотором мощностью 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батарей емкостью 77 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 576 км на одном заряде. Полноприводная модификация с двумя электромоторами также доступна для покупки в России. Суммарная мощность - 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» составит 3,7 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Емкость аккумулятора - 90 кВт*ч. Максимальный запас хода - 600 км.

Rising R7 положена идентичная силовая установка на 340 л.с. или 544 л.с., а также аккумуляторы емкостями 77 кВт*ч и 90 кВт*ч. Максимальный запас хода у заднеприводной версии составит 551 км с батареей на 77 кВт*ч и 642 км с батареей на 90 кВт*ч , а у полноприводной с батареей на 90 кВт*ч максимальный запас хода составит 606 км.