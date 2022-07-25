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25 июл 2022

В России участились случаи мошенничества с платными трассами

В России участились случаи мошенничества с платными трассами
В компании «Автотор», которая занимается эксплуатацией платных дорог в России, рассказали о новой системе мошенничества.
Оказалось, что злоумышленники начинают рассылать смс-сообщения с требованием оплатить задолженность по оплате проезда. Интересно, что сам Автодор действительно рассылает сообщения, но всю оплату возможно и необходимо производить только на официальном сайте госкомпании. Мошенники в сообщения вносят ссылки на «фишинговые сайты».
 
Занятно, что адреса очень похожи на официальный сайт: «Заменена пара букв, либо они перепутаны местами, либо в дополнение будет указано gov, mos, spb, чтобы придать значимость доменному имени», — рассказал руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности ООО «Автодор — Платные Дороги» Александр Калинин.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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