В России участились случаи мошенничества с платными трассами

В компании «Автотор», которая занимается эксплуатацией платных дорог в России, рассказали о новой системе мошенничества.

Оказалось, что злоумышленники начинают рассылать смс-сообщения с требованием оплатить задолженность по оплате проезда. Интересно, что сам Автодор действительно рассылает сообщения, но всю оплату возможно и необходимо производить только на официальном сайте госкомпании. Мошенники в сообщения вносят ссылки на «фишинговые сайты».

Занятно, что адреса очень похожи на официальный сайт: «Заменена пара букв, либо они перепутаны местами, либо в дополнение будет указано gov, mos, spb, чтобы придать значимость доменному имени», — рассказал руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности ООО «Автодор — Платные Дороги» Александр Калинин.