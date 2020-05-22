В России упростят регистрацию машин для инвалидов

В скором времени существенно изменится процедура получения знака инвалидности для автомобиля. По большому счету, и сам знак потеряет свою значимость: с 1 июля главным будет не табличка под стеклом, недоступная для автоматических средств контроля стоянки, а внесение номера и марки машины в единый федеральный реестр

Пенсионный фонд готовит регламент услуги по приему заявлений для размещения сведений об автомобилях инвалидов в таком реестре. Он должен предоставить такую услугу через личный кабинет на портале федерального реестра. Подать заявление можно будет и на портале госуслуг или при личном визите в МФЦ.

При оформлении заявления онлайн потребуется указать лишь модель автомобиля и его госномер, остальные данные загрузятся автоматически. При оформлении документов в МФЦ потребуется указать больше сведений.

На каждого человека, признанного инвалидом, может быть зарегистрирована только одна машина. При этом если сейчас в каждом регионе существует свой реестр таких транспортных средств, то в скором времени будет создан единый федеральный для всей страны. Это позволит автомобилям инвалидов из одного региона занимать специально обозначенные парковочные места в другом.