В России увеличивают субсидию на перевод автомобилей на газ

Правительство России решило в два раза увеличить субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на сжатый природный газ.

«Доля субсидирования в 2022 году вырастет в два раза — с действующих 24 до 48% общей стоимости работ. Решение простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан» - сделала официальное заявление пресс-служба кабинета министров.

Отметим, что данные меры исполняются в рамках национальной программы «Развитие энергетики». Она же предполагает строительства полутора тысяч газовых заправок.