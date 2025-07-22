В России ужесточили правила использования детских автокресел

Правительство России внесло изменения в правила перевозки детей в автомобилях, утвердив новое определение детской удерживающей системы. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, теперь к таким системам допускаются только те конструкции, которые реально обеспечивают защиту ребенка при аварии

При этом под запрет попадают всевозможные корректоры ремней, мягкие накладки, адаптеры и особенно популярные среди родителей бескаркасные кресла. Все эти элементы отныне официально не признаютсядетскими удерживающими устройствами, поскольку не обеспечивают должного уровня безопасности.

Правила перевозки детей остаются прежними: до 7 лет — обязательно использование автокресла, от 7 до 11 лет — разрешается пристегивать штатным ремнем, но только на заднем сиденье. За нарушение — штраф до 3 000 рублей.