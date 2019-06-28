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28 июн 2019

В России ужесточились наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточились наказания за «пьяные» ДТП

Сегодня в действие вводятся изменения в Уголовный кодекс, касающиеся пьяных водителей, ставших виновниками столкновения, и тех, кто сбегает с места аварии с пострадавшими или погибшими. Максимальный тюремный срок за эти нарушения был существенно увеличен и теперь составляет 15 лет

Поправки были внесены в частей 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Теперь в случае, если пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и его здоровью был нанесен тяжкий вред, то ему грозит тюремный срок от трех до семи лет. Ранее за такое преступление максимальный срок лишения свободы составлял четыре года.

Если в аварии погиб один человек, то судья может приговорить виновника столкновения к заключению на срок до 12 лет (ранее – до пяти лет). А в случае с двумя и более погибшими максимальный тюремный срок теперь составляет 15 лет (ранее – девять лет). К подобным преступлениям относятся даже те, которые были совершены по неосторожности.

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