В России вырос спрос на автомобильные кредиты

Похоже, цены на машины поднялись настолько, что граждане попросту не могут обойтись без кредитов при покупке автомобиля.

Аналитики отечественных банков пришли к выводу, что спрос на автомобильные кредиты вырос ровно вдвое по сравнению с первым полугодием прошлого года, так что коронавирус здесь не учитывается - статистика действительно демонстрирует приличный рост. Какие причины есть у данных показателей, а они просты - на машины сейчас идет лавинообразный спрос, люди видят в автомобиле хоть какую-то инвестицию, справедливо полагая, что в случае чего машина сможет отбить большую часть брошенных на нее затрат.

К слову, средний размер займа также вырос - теперь он составляет один миллион рублей. Что характерно, большинство займов было выдано на автомобили марок Lada, Hyundai и Kia.